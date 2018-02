Atp Sofia, Seppi al secondo turno

ROMA, 7 FEB - Esordio convincente per Andreas Seppi nel "Garanti Koza Sofia Open", torneo Atp dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sul veloce indoor di Sofia, in Bulgaria. L'azzurro ha sconfitto al primo turno per 6-3 6-4 il russo Mikhail Youzhny. Al secondo turno Seppi dovrà vedersela con il lussemburghese Gilles Muller, terzo favorito del seeding. Assente il campione in carica ed idolo di casa, il bulgaro Grigor Dimitrov, la prima testa di serie è lo svizzero Stan Wawrinka: la seconda è il francese Adrian Mannarino.