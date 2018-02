Tennis: sconto di 8 mesi a Nastase

LONDRA, 7 FEB - Doppio sconto sulla squalifica, compensato da un raddoppio della multa di 20mila euro, per Ilie Nastase da parte di un tribunale indipendente chiamato a pronunciarsi sull'appello opposto dall'ex tennista romeno al bando disposto nei suoi confronti dalla federtennis internazionale (Itf) per una serie di comportamenti e dichiarazioni irriguardosi e a sfondo razzista. Squalificato fino al dicembre 2020 da ogni incarico nelle competizioni a squadre dell'ITF per tre anni, il 71enne ex capitano di Fed Cup della Romania potrà invece tornare in attività nell'aprile 2020. Nastase era stato punito per il suo comportamento durante la semifinale di Fed Cup tra Romania e Gran Bretagna ad aprile, quando insultò pesantemente la tennista inglese Johanna Konta e l'arbitro, tanto da essere espulso. Non meno gravi, secondo i giudici, alcune sue dichiarazioni poco eleganti sulla gravidanza di Serena Williams.