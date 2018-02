Barça, 57 mln da azienda turca Beko

ROMA, 7 FEB - Diciannove milioni l'anno, 57 in un triennio, per sponsorizzare la maglia da allenamento del Barcellona. E' quanto, secondo Mundo Deportivo, ha deciso di offrire il colosso turco di elettrodomestici Beko, già da anni partner del club blaugrana. Il logo Beko compare sulle maniche della maglia da gioco ma l'azienda è intenzionata a legare sempre più il suo nome alla squadra più famosa al mondo per crescere a sua volta in riconoscibilità e appeal. L'annuncio ufficiale dell'accordo dovrebbe essere dato nei prossimi giorni, probabilmente la prossima settimana, e renderà Beko il terzo maggior sponsor della società dopo Nike e Rakuten.