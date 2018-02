Giochi: Team Usa,hitech contro il freddo

ROMA, 7 FEB - Un inchiostro metallico che si scalda se attraversato dalla corrente e un tessuto di nuova concezione con dentro anche della ceramica studiato per trattenere di più il calore. Saranno queste, spiega Scientific American, le armi principali del team Usa per battere il freddo di PyeongChang. La prima difficoltà per gli atleti sarà durante la cerimonia d'apertura, che si terrà nello Stadio Olimpico, che è privo di copertura. I membri della squadra statunitense avranno un giubbotto dello sponsor Polo Ralph Lauren con una tecnologia mutuata dai sedili delle auto. Cucite all'interno del parka ci saranno delle strisce di un inchiostro metallico di argento e carbonio, che gli atleti potranno azionare premendo un bottone su una batteria al litio. Il sistema garantisce fino a 11 ore di calore, ed è regolabile su tre diverse temperature. La tecnologia andrà in aiuto anche ai bobisti, che avranno tute fatte di un materiale innovativo chiamato ColdGear Infrared che miscela diversi elementi tra cui la ceramica.