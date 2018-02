Giochi: monito Bach ad atleti russi

ROMA, 7 FEB - Gli atleti russi non potranno festeggiare le eventuali medaglie conquistate ai Giochi di PyeongChang sventolando la bandiera del proprio Paese. E' il monito del presidente del Cio, Thomas Bach, che ha ricordato come "gli atleti russi hanno firmato una dichiarazione con cui hanno accettato determinate regole che vanno rispettate. Le regole sono molto chiare - ha detto il n.1 dello sport mondiale - questo non è permesso". Le medaglie olimpiche celebrano spesso le loro performance sventolando la bandiera del proprio Paese in un giro d'onore, ma a PyeongChang Bach ha affermato che sarà severamente vietato l'uso della bandiera russa o gli atleti che lo faranno ne subiranno le conseguenze. Quanti atleti russi indipendenti si sfideranno a PyeongChang non è ancora chiaro perché il Tas deve ancora deliberare sugli appelli di 47 atleti che hanno chiesto di essere reintegrati dopo lo stop derivante dalle Olimpiadi di Sochi 2014. Il verdetto definito è atteso entro giovedì sera o venerdì mattina.