Doping: Russia critica ancora il Cio

MOSCA, 7 FEB - Per il Cio "il sospetto è la regina delle prove": lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, commentando la decisione del Comitato olimpico internazionale di non ammettere ai Giochi di PyeongChang i 13 atleti e i due tecnici riabilitati il 2 febbraio scorso dal Tas di Losanna, che ha tolto loro la squalifica in riferimento alla vicenda del 'doping di Stato' di Sochi 2014. "Ricordate - ha affermato Lavrov - che nel 1937 il procuratore sovietico Vishinski era solito dire che la confessione è la regina delle prove. Ma adesso pare che non ci sia neanche bisogno delle confessioni: il sospetto è la regina delle prove".