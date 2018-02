MotoGp: Redding ottimista dopo test

ROMA, 7 FEB - "La nuova moto ha un grande potenziale. Arriveranno a breve nuovi componenti e un nuovo motore e voglio sfruttare al meglio i test prima dell'inizio del campionato, dopodiché la mia priorità sarà migliorare gara per gara ed essere il più competitivo possibile. Voglio portare la RS-GP in top 6". E' ottimista il pilota dell'Aprilia MotoGp Scott Redding dopo il primo contatto con la moto 2018 sul circuito malese di Sepang. Un esordio per lui con la V4 italiana che è stato, per sua stessa ammissione, non facilissimo. "Il test in Malesia è stato una specie di shakedown, avevamo una moto nuova - ha affermato - e non guidavo la Aprilia da Jerez in novembre. Adottare il setting 2017 sulla moto 2018 non ha funzionato ma poi abbiamo cominciato a lavorare e alla fine dei tre giorni ero soddisfatto. Abbiamo trovato le prime soluzioni che continueremo a usare e, cosa più importante, abbiamo individuato la direzione da seguire per il futuro. Sento che abbiamo ancora un ampio margine di miglioramento".