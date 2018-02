Junior Tim Cup in campo a Crotone

ROMA, 7 FEB - I ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, hanno vissuto un pomeriggio insieme ad Andrea Barberis, centrocampista del Crotone, accolto alla Parrocchia San Paolo Apostolo di Crotone. "Da piccolo giocavo sempre all'Oratorio del mio paese, insieme a tutti i miei amici. Passavo giornate intere al campetto - ha ricordato Barberis - quindi è una realtà che conosco molto bene. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Serie A TIM. Adesso invece ho l'obiettivo di mantenere la categoria con la maglia del Crotone e magari un giorno arrivare in Nazionale. Ai ragazzi consiglio di scendere in campo per divertirsi, inseguendo sempre le proprie passioni". Una giornata che ha regalato emozioni a tutti i partecipanti. I ragazzi, dopo aver rivolto alcune domande all'ambasciatore del F.C. Crotone, hanno poi donato una maglia con la scritta "Uno di Noi", simbolo dell'unione tra il calcio di vertice e quello di base.