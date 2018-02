Giochi: Pescante, coltivare dialogo pace

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 8 FEB - Un incontro tra i massimi rappresentanti dell'Onu perché il dialogo costruito ai Giochi di PyeongChang non si disperda alla fine delle Olimpiadi. Si è svolto all'università di Seul il forum dal tema 'sport e pace' tra molti dei protagonisti delle Nazioni Unite che hanno proposto la risoluzione della tregua olimpica: durante la mattinata hanno preso la parola, sotto la presidenza di Ban Ki-moon, il presidente dell'assemblea dell'Onu, il segretario generale, il primo ministro della Corea del Sud e Mario Pescante, rappresentante del Cio e membro osservatore all'Onu. Nel suo intervento Pescante ha sottolineato "il successo della diplomazia sportiva anche grazie alla risoluzione votata all'Onu per l'apertura del dialogo tra le due Coree". L'auspicio - spiega Pescante all'Ansa - "è quello che una politica poco lungimirante non richiuda la porta che si è aperta e il ponte costruito dallo sport dai due paesi per assicurare una coesistenza pacifica tra i popoli della penisola coreana".