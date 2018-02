Giochi: Guterres, chance stop armamenti

GANGNEUNG (COREA DEL SUD), 8 FEB - "È una finestra di opportunità per creare le condizioni per arrivare alla denuclearizzazione della Corea del Nord. Questo è il fatto principale, è l'imperativo. La tregua olimpica è un messaggio forte". Lo ha detto Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, in visita al Villaggio olimpico di Gangneung alla vigilia dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici di PyeongChang.