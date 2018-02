Nba, James show trascina Cleveland

ROMA, 8 FEB - Cinque partite nella notte Nba che ha segnato il ritorno alla vittoria di Cleveland. I Cavaliers dopo aver inanellato ben 14 sconfitte nelle ultime 21 gare, sono riusciti a prevalere all'overtime sui Minnesota Timberwolves per 140-138. Uno scarto striminzito, nonostante la grande serata di Lebron James che ha firmato il canestro finale sul suono della sirena, e ha portato a casa una favolosa tripla doppia, con 37 punti, 15 assist e 10 rimbalzi. Grandi marcatori anche fra gli sconfitti, con Butler a 35 punti e Towns a 30. Ma il re del canestro di questa notte è stato James Harden che nella partita vinta dagli Houston Rockets sui Miami Heat per 109-101, ha messo a segno ben 41 punti, dando spettacolo. Nelle altre gare di questo turno i San Antonio Spurs hanno travolto per 129-81 i Phoenix Suns, e gli Utah Jazz hanno battuto in casa i Memphis Grizzlies 92-88. Infine, successo esterno per i Detroit Pistons in casa dei Brooklyn Nets per 115-106.