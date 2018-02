Giochi: Italia team, pista ottima

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 8 FEB - "La pista è bellissima e in perfette condizioni. Dalle prime prove sembra piuttosto lenta. Il vento sarà il protagonista delle gare veloci". Così Massimo Rinaldi, direttore sportivo delle squadre di sci alpino della Fisi, presenta la pista dello Jeongseon Alpine Centre dove si disputeranno discesa libera e supergigante maschili e femminili validi per i Giochi Olimpici di Pyeongchang. "Ci sono tre salti principali - aggiunge - e una bella traversa che sbatte e non è veloce. C'è molto da lavorare senza poter mai sfogare la velocità. La neve è talmente fredda da essere aggressiva". La discesa libera maschile è in calendario l'11 febbraio, il supergigante il 15 febbraio; in campo femminile il supergigante si correrà il 17 febbraio e la discesa libera il 21 febbraio (tutte le gare inizieranno alle 3 ora italiana).