Giochi: è sempre allarme norovirus

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 8 FEB - Non si arresta l'allarme per il norovirus ai Giochi di PyeongChang. Alla vigilia della cerimonia inaugurale il focolaio non si è ridotto, anzi i casi accertati di contagio da 32 sono saliti a 86. Tutte le persone colpite dal virus sono in quarantena e sottoposte alle cure. I primi casi si erano manifestati tra gli addetti alla sicurezza dislocati anche nei villaggi degli atleti: tra i contagiati il numero maggiore è infatti proprio tra il personale di sicurezza, colpiti anche 12 poliziotti e 7 membri del comitato organizzatore dei Giochi. Sono in corso le indagini sull'acqua e sulla preparazione dei cibi per capire da dove sia partita la trasmissione del virus gastrointestinale. Finora i test effettuati sull'acqua utilizzata per cucinare sono risultati tutti negativi al norovirus. Per prevenire l'ulteriore diffusione sono state rafforzate le misure di controllo igienico-sanitarie nei ristoranti e in tutti i servivi di ristorazione legati alle Olimpiadi.