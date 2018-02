Giochi: Fontana "non vedo l'ora..."

GANGNEUNG (COREA DEL SUD), 8 FEB - "Sono tranquilla, qui al villaggio stiamo bene, penso di essere in forma per le prime gare e non vedo l'ora di gareggiare". Vigilia da portabandiera azzurra per Arianna Fontana, la campionessa azzurra di short track, che sfilerà alla cerimonia inaugurale dei Giochi. "Noi donne -ha aggiunto- puntiamo tanto anche sulla staffetta, già il primo giorno sarà importante perché abbiamo il primo turno dei 500 mt e la semifinale della staffetta. Speriamo di riuscire a partire con il piede giusto. Sinceramente spero di far bene in tutte e tre le gare -prosegue- dato che in Cdm sono riuscita a fare bene in tutte e tre le distanze. Vorrei magari fare qualcosa in più nei mille mt distanza che per me è sempre stata un pò più difficile. Essere portabandiera è una spinta, Una carica in più, un onore e un orgoglio. Non lo vedo assolutamente come un peso. Rispetto a Torino 2006 sono passati un po' di anni, diciamo che di quella ragazzina c'è ancora la fame e la voglia di migliorare e di vincere".