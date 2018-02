Giochi: il tricolore al villaggio

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 8 FEB - Il tricolore issato al villaggio atleti, comincia l'avventura dell'Italia ai Giochi invernali di PyeongChang. Con l'inno di Mameli a risuonare sotto un vento pungente, la cerimonia dell'alzabandiera ha dato il via ufficiale all'Olimpiade che si aprirà domani con la cerimonia inaugurale. Alla presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e del capo missione Carlo Mornati (presente anche l'ambasciatore italiano a Seul, Marco Della Seta), il gruppo azzurro ha fatto festa nella consueta welcome ceremony che ha visto protagonista insieme all'Italia Malta, la Georgia e il Togo. Dopo gli inni spazio allo show con danze della tradizione popolare coreana e quelle moderne del K-pop. Il sindaco del Villaggio di PyeongChang è il campione olimpico di tennistavolo ad Atene 2004, Ryu Seung-Min, che è anche membro del Cio in quota atleti.