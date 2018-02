Giochi: Della Seta, bene dialogo Coree

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 8 FEB - "I Giochi lasceranno un'ottima eredità, così come è apprezzabile il dialogo che si è ristabilito tra Nord e Sud: questo non vuol dire che tutto sia risolto, ora l'obiettivo vero è la denuclearizzazione della penisola". L'ambasciatore italiano a Seul, Marco Della Seta, aspetta "la grande festa dei Giochi" che si aprono domani a PyeongChang: ma che la tregua olimpica possa trasformarsi in pace duratura è presto per dirlo. "Speriamo che questo evento lasci un'eredità anche politica - dice all'Ansa l'ambasciatore - la partecipazione della Corea del Nord, fortemente voluta dal Sud, è stato un colpo di scena e costituisce un'ottima cosa. Bisogna lavorare per altri obiettivi, primo fra tutti appunto la denuclearizzazione". Quanto ai Giochi "saranno una grande occasione per far crescere una regione e dargli una seconda vita" sottolinea Della Seta.