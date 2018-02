Doping dilettanti ciclismo, arresti

ROMA, 8 FEB - Una serie di arresti per doping nei confronti dei dirigenti di una delle maggiori squadre dilettanti del ciclismo italiano sono in corso da parte della Polizia. Tra i destinatari delle misure cautelari, il proprietario del team, l'ex direttore sportivo e un farmacista che riforniva i ciclisti dei farmaci vietati dalla normativa sul doping in assenza di prescrizione medica. L'indagine, condotta dagli uomini della squadra mobile di Lucca e da quelli del Servizio centrale operativo, ha preso avvio dalla morte avvenuta il 2 maggio corso, di Linas Rumsas, 21 anni, ciclista dilettante e figlio dell'ex ciclista professionista lituano Raimondas. L'inchiesta che ha portato oggi agli arresti non riguarda però il decesso del giovane.