A Monterey, Eastwood supera Murray

ROMA, 08 FEB - La squadra di Clint Eastwood supera quella di Bill Murray. Questo il verdetto della 3M Celebrity Challenge Pro-Am a Monterey (California). La super sfida che da domani metterà di fronte i migliori giocatori al mondo (da Johnson a Rahm passando per McIlroy e Day) è iniziata con un big match tra star. Vinta dalla squadra di Eastwood, "spalleggiato" da Juli Inkster (che per la 3/a volta di fila sarà la capitana Usa alla prossima Solheim Cup, la Ryder al femminile). Murray sceso sul green indossando pantaloni a campana colorati, non ha digerito la sconfitta. E ha detto che l'anno prossimo non confermerà nessuno dei componenti della squadra. Bocciatura totale, dunque, per la modella Kelly Rorhbach, l'attore Josh Duamel e il cantautore Toby Keith. "Dovrebbero essere trasferiti -ha scherzato- in Norvegia". Golf e solidarietà in California. Oltre 100.000 dollari sono stati infatti donati a varie organizzazioni benefiche.