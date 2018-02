Giochi: Lollobrigida pronta a nuovo look

GANGNEUNG (COREA DEL SUD), 8 FEB - "Per la 'mia' gara sono pronta a cambiare di nuovo colore ai capelli. In stanza ho tante tinte diverse, devo solo decidere quale". Francesca Lollobrigida, 27 anni compiuti ieri, atleta dell'Italia Team, si sta preparando alla Mass start del pattinaggio di velocità in programma il 24 febbraio al Gangneung Oval. Esuberante come la zia Gina, stella del cinema italiano e internazionale, si è presentata in Corea con una capigliatura viola. "Grazie al ghiaccio e a questa nuova tipologia di gara - spiega - posso cercare di realizzare il mio sogno. Mi preparerò con i 1.500 e i 3.000 metri, dando comunque il massimo. La Mass start è una gara imprevedibile, dovremo studiarla bene".