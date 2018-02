Giochi: alzabandiera per Corea Nord

GANGNEUNG (COREA DEL SUD), 8 FEB - Una festa in piena regola, con musica dal vivo, balli e foto con la mascotte dei Giochi. Mentre oltre confine la rigorosa parata militare celebra i 70 anni delle forze armate di Pyongyang, gli atleti della Corea del Nord al Sud inaugurano i loro Giochi con la cerimonia dell'alzabandiera andata in scena al villaggio del ghiaccio di Gangneung. Rito che si ripete per tutte le nazioni presenti, e che per i nordcoreani è stato uno show in cui si sono esibite anche 80 delle giovani cheerleader in formato banda musicale (giacca rossa con marsine gialle, pantaloni e stivali alti bianchi). Balli e applausi anche insieme alla mascotte dei Giochi che si aprono ufficialmente domani. La banda ha eseguito brani pop nordcoreani e la canzone folk tradizionale dell'Arirang.