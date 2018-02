Giochi: Cremlino,rispettare sentenze Tas

MOSCA, 08 FEB - "Le sentenze del Tribunale arbitrale sportivo (Tas) dovrebbero essere rispettate e attuate": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. Il Tas sta valutando i ricorsi degli atleti russi che vogliono partecipare alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang ma sono al momento esclusi a causa del doping di Stato. Il Cio ha deciso di non ammettere ai Giochi invernali 13 atleti e due allenatori la cui squalifica a vita era stata cancellata dal Tas. In totale adesso sono 47 gli atleti e gli allenatori russi che hanno presentato ricorso al Tas. Il Cio ha squalificato a vita dalle Olimpiadi 43 atleti russi per il presunto doping di Stato. La settimana scorsa il Tas ha cancellato la squalifica per 28 atleti ritenendo "non sufficienti" le prove contro di loro. Per altri undici ha invece giudicato che c'erano "abbastanza elementi" per "stabilire una violazione delle regole antidoping", ma ha sostituto il bando a vita con una pena meno severa: il divieto di partecipare ai Giochi sudcoreani.