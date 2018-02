Figc, ok commissario ma produca effetti

ROMA, 8 FEB - "Sia Malagò sia Fabbricini hanno predisposizione, preparazione e cultura sportiva e anche industriale per evitare che il commissariamento non produca gli effetti sperati. Sarebbe un peccato: il commissariamento è uno strumento attivato, serve che produca effetti reali e non solo estetici o dialettici". Così il presidente del Credito Sportivo, Andrea Abodi, commentando il commissariamento di Figc e Lega di A. "Il calcio ha bisogno di risposte -ha detto Abodi- ha avuto tanto tempo per generarle autonomamente ma se si è arrivati questo evidentemente un livello patologico rendeva necessario un provvedimento straordinario". "Non credo - ha aggiunto Abodi - che questo possa essere considerato un nuovo ciclo ma è una parentesi, le persone che ricoprono i ruoli possono dare il loro contributo sapendo che comunque qualsiasi proposte di riforma necessaria deve essere il frutto di un attento e profondo studio, di un'analisi e di un confronto costante con le componenti perché le cose non cadono dall'alto".