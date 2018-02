Figc: Lotti 'occasione per ripartire'

ROMA, 8 FEB - "L'ho sempre detto e lo ripeto: mi auguro che il mondo del calcio sfrutti questa occasione per rilanciarsi. Ho letto i nomi e ho fatto il mio in bocca al lupo per il lavoro da fare, perché è opportuno sfruttare questo momento per ripartire da zero". Lo ha dichiarato il ministro dello Sport, Luca Lotti, parlando della situazione del calcio italiano dopo il commissariamento della Federcalcio da parte del Coni.