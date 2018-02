Allegri, non rischio Dybala

TORINO, 8 FEB - "Dybala? Non so se recupererà per la Champions, se andrà in panchina. Ma rischiare sarebbe inutile". Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri fa il punto della situazione sul recupero dell'attaccante argentino, vicino al ritorno in gruppo: "Non è l'ultima partita dell'anno, quindi rischiare sarebbe inutile - ha spiegato il tecnico -, non è come in occasione della finale di Berlino quando rischiammo Barzagli, reduce da un infortunio". Tanto più che in avanti Allegri può contare su Bernardeschi, sempre più protagonista in bianconero: "Domani Federico giocherà, è una partita che merita di giocare - ha spiegato -, lui oltretutto non è scappato da Firenze, ha fatto una scelta professionale e i tifosi viola dovrebbero accoglierlo in un certo modo. Ma so che non sarà così".