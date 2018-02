Moto: presentato Sky Racing Team VR46

MILANO, 8 FEB - "Mi dispiace non essere lì con voi ma ci tengo a mandare un grande in bocca al lupo a tutti i piloti, il team e lo staff. Mi raccomando: sempre a tutto gas". Con questo breve videomessaggio Valentino Rossi apre la stagione dello Sky Racing Team VR46, presentato quest'oggi nella sede Sky di Milano: in Moto2 con Kalex c'è la novità di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, e la conferma del "Rookie of the Year" Pecco Bagnaia; in Moto3 con Ktm invece Nicolò Bulega è pronto a tornare protagonista dopo l'infortunio subito a Valencia (frattura del piede), mentre debutta Denis Foggia, campione del mondo nello Junior Cev. Alla quinta esperienza nel mondiale lo Sky Racing Team VR46 è guidato per il quarto anno consecutivo dal team manager Pablo Nieto: "Siamo una famiglia e stiamo lavorando come si deve. Sono tutti ragazzi che nutrono una forte passione". Il via alla stagione il 18 marzo in Qatar.