Inter, buone notizie Icardi recupera

MILANO, 8 FEB - Finalmente una buona notizia per Luciano Spalletti e il popolo nerazzurro: Mauro Icardi - con ogni probabilità - sarà in campo domenica a San Siro nella partita contro il Bologna. Il capitano dell'Inter segue il programma di recupero, rispettandone pienamente i tempi e lavorando in gruppo, almeno in parte. Spalletti non aveva convocato Icardi con il Crotone per non rischiare che si allungassero i tempi di recupero dopo l'infortunio rimediato in allenamento il 31 gennaio.