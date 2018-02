Giochi: atleta Usa non incontra Pence

WASHINGTON, 8 FEB - Un atleta della squadra Usa di pattinaggio artistico, Adam Rippon, si è rifiutato di incontrare il vicepresidente Mike Pence, capo della delegazione americana ai Giochi, dopo averlo criticato per le sue posizioni sui diritti gay. Lo scrive Usa Today. Dopo aver letto una intervista del 17 gennaio in cui Rippon aveva preso di mira Pence, lo staff del vicepresidente aveva chiesto alla commissione olimpica Usa di organizzare lo stesso giorno un colloquio tra l'atleta e Pence ma Rippon rifiutò. In un post sul suo account twitter, Pence ha assicurato Rippon che la delegazione è "con lui" e lo ha ammonito a non farsi distrarre dalle "fake news". "Sono orgoglioso di te e di tutti i nostri grandi atleti e la mia unica speranza per te e per tutto il team Usa è portare a casa l'oro", ha cinguettato.