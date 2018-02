Di Biagio al lavoro su impegni Nazionale

ROMA, 8 FEB - Due giorni di lavoro a Coverciano per il neo commissario tecnico della Nazionale, Luigi Di Biagio, che oggi e domani si fermerà presso il Centro tecnico federale per programmare gli impegni della squadra azzurra nel mese di marzo. Nel weekend, invece, il ct si recherà a Manchester e Wembley per organizzare l'attività della Nazionale durante il soggiorno in Inghilterra in occasione delle due amichevoli che l'Italia giocherà il 23 e 27 marzo, la prima contro l'Argentina e la seconda contro i padroni di casa, a Londra.