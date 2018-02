Blu e tricolore, sfila l'Italia Team

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 8 FEB - Completo blu e dettagli tricolori, la prima strofa dell'inno stampata all'interno della giacca. Lato cuore. L'Italia Team è pronto a sfidare tutti per vincere la medaglia dell'eleganza nella cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di PyeongChang: è ancora Giorgio Armani a vestire la nazionale olimpica e paralimpica impegnata in Corea. "Segui le Olimpiadi e i nostri atleti sempre con grande interesse - il messaggio dello stilista - lo sport è una lingua universale che trasmette grandi valori e che sa unire. Disegnare le divise per la squadra azzurra è un esercizio stilistico stimolante e il risultato sono capi in cui si combinano comfort, praticità, performance tecnica ed eleganza".