O'Shea, contro l'Irlanda grande sfida

ROMA, 8 FEB - "Se l'Irlanda gioca al proprio meglio e noi giochiamo al nostro meglio, vincerà l'Irlanda". Il ct dell'Italrugby, Conor O'Shea, è realista a 48 ore dal secondo turno del 6 Nazioni che sabato alle 14.15 locali (15.15 in Italia) metterà di fronte gli azzurri all'Irlanda all'Aviva Stadium di Dublino. "Lo sport è strano, l'energia di una gara può cambiare rapidamente. Penso alla nostra gara della settimana scorsa contro gli inglesi: dopo la meta giustamente non concessa a Boni per un in avanti segnalato dal TMO la partita è cambiata in pochi secondi e da un possibile 17-20 ci siamo ritrovati sul 10-27. Quella di sabato per noi è una grande sfida, l'Irlanda può contare su una rosa di incredibile qualità e sappiamo che ci sarà da placcare molto. Ma posso garantirvi che l'Italia spenderà ogni singola goccia di energia sulla strada per continuare il proprio cammino. Questo gruppo guarda al futuro, ma un grande desiderio di togliersi qualche soddisfazione importante anche nel breve termine" ha aggiunto O'Shea.