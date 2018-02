Giochi: Vonn e elogia Sofia Goggia

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 9 FEB - "E' folle come me ed è per questo che ci capiamo. E' una grande persona e mi spinge a sciare più veloce". Parole di stima e di affetto quelle che la campionessa statunitense di sci Lindsey Vonn ha rivolto, in conferenza stampa, all'azzurra Sofia Goggia, avversaria in pista e amica fuori. "Siamo state entrambe infortunate molte volte - ha aggiunto - e abbiamo molto rispetto l'una dell'altra. Ci piace essere sul podio insieme". Riguardo all'importante appuntamento olimpico osserva: "Sono molto contenta di come mi sento fisicamente e mentalmente. Vincere la scorsa settimana a Garmisch è stata la ciliegina sulla torta. Probabilmente sono le mie ultime Olimpiadi, ma ho lavorato tutta la vita per queste emozioni e queste gare mi mettono ancora in soggezione". "Farò la discesa libera, il superG e la combinata - ha concluso - ma ho deciso di non fare lo slalom gigante perchè il ginocchio non è in condizione e non credo di essere competitiva".