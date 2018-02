Nba, sprint fra Boston e Toronto a Est

ROMA, 9 FEB - E' diventato un testa a testa fra Boston e Toronto la guida della Eastern Conference in Nba. La capolista ha vinto a fatica, ai supplementari, contro i Wizards per 110-104, confermando un periodo così così, nonostante i 24 punti di Durant e i 20 di Curry. Corrono invece i Raptors, secondi in classifica, che hanno avuto ragione in trasferta dei New York Knicks senza fatica, punteggio finale 113-88. Colpaccio dei Lakers in casa dei Thunder privi di Westbrook, e travolti 106-81. Sfortuna e rammarico per gli Hornets, sconfitti dopo che il loro gioiello Walker ha segnato ben 40 punti e dopo essere arrivati alla fine del tempo regolamentare sul 97 pari con Portland. All'overtime però una paio di distrazioni di troppo hanno lasciato campo libero agli ospiti, che si sono imposti per 109-103. Ancora un ko per gli Hawks (Belinelli non ha giocato), battuti 100-98 dagli Orlando Magic; Golden State ha vinto in casa dei Mavericks 121-103.