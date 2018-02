Giochi: Innerhofer vola in prova

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 9 FEB - Christof Innerhofer vola nella prova della libera, ma sulla gara c'è incognita vento. La partenza è stata infatti abbassata a quella del Superg a causa delle folate che arrivavano irregolari: il meteo per domenica, giorno della gara, annuncia un abbassamento delle temperature e vento molto forte a Jeongseon, al punto che la gara in programma domenica mattina qui, quando in Italia sarà notte, è seriamente a rischio. Infatti lo stesso azzurro al traguardo ha chiarito che "non è il caso di farsi illusioni", "in una giornata così, chi riesce a sfruttare meglio il vento alle spalle ha un vantaggio". Il campione di Gais è sceso sotto l'1"19 e ha fissato il miglior tempo in 1'18"97, seguito ad un solo centesimo da Kjetil Jansrud e a 44 dall'elvetico Beat Feuz. Quarto è Matthias Mayer a 45, quinto Aksel Svindal a 63. Peter Fill è 11/o con 89 centesimi di ritardo dal compagno di squadra, seguito da Dominik Paris 12/o con 94.