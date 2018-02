Il Rally Italia Talent corre in Abruzzo

ROMA, 9 FEB - L'Aci Rally Italia Talent targato Abarth sbarca in Abruzzo. Sul bellissimo Circuito Internazionale di Ortona si svolgerà questo fine settimana la quinta Selezione dell'edizione 2018 del Grande Fratello dei motori. Saranno oltre 300 gli iscritti già confermati che si metteranno in gioco sulle impegnative Prove disegnate dagli esaminatori di Aci Rally Italia Talent all'interno del Circuito abruzzese. Moltissimi i giovani e giovanissimi senza precedenti esperienze corsaiole tra gli iscritti, con 14 presenze in rosa e, anche un buon numero di aspiranti navigatori. L'edizione 2018 si arricchisce della partnership con l'emittente RDS 100% GRANDI SUCCESSI, che seguirà le selezioni, la semifinale, la finale e le gare premio. Nove le Selezioni regionali in tutta Italia tra gennaio e marzo, una Semifinale a marzo ed una Finale ad aprile, iscrizioni online ancora aperte per le prossime Selezioni regionali sul sito www.rallyitaliatalent.it.