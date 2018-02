Giochi: in tribuna sosia Trump e Kim

PYEONGCHANG, 9 FEB - Nella cerimonia che sancisce la tregua, almeno olimpica, tra le due Coree, in tribuna c'è spazio anche per qualche goliardia. Due sosia del presidente americano Trump, immancabile cravatta rossa, e del leader del Nord Kim Yong un: i due 'comici' si sono lasciati immortalare mentre scherzavano e si abbracciavano come due vecchi amici, quali non sono nella realtà i due presidenti.