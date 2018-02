Giochi: due portabandiera Coree

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 9 FEB - Una sola bandiera ma due alfieri. C'è anche questo particolare inedito nella storica sfilata delle Coree unite nella cerimonia di apertura dei Giochi invernali di PyeongChang: a tenere la bandiera per il Nord la giocatrice di hockey Chung Gum Yunjong, che fa parte del team misto unificato proprio per queste Olimpiadi, mentre per il Sud il campione di bob, Hwang Won. Piumino bianco lungo e Corea sulla schiena in nero, le squadre della Penisola hanno sfilato tra sorrisi verso gli spalti e mosse di danza. Oltre duecento gli atleti di casa, mentre solo 22 quelli oltre confine: tra questi 12 della squadra di hockey.