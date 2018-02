La Volvo Ocean Race 'corre' su RaiSport

ROMA, 9 FEB - La Volvo Ocean Race con le regate costiere. Eccola qui l'apertura della 9/a puntata della Rubrica di Raisport "L'Uomo e il Mare" su RaiSport+HD, curata e condotta come di consueto da Giulio Guazzini. Poi le Interviste con il Commodoro Riccardo Bonadeo sull'iniziativa promossa dallo Yacht Club Costa Smeralda e con la Principessa Zarha Aga Khan per l'One Ocean a favore dell'ambiente. Una finestra sulla vela olimpica, quella con gli azzurri che a Miami si sono fatti onore con il secondo posto di Flavia Tartaglini. Le telecamere di Raisport non hanno mancato l'appuntamento con le elezioni del presidente del comitato italiano Paralimpico. La riconferma di Luca Pancalli. Le interviste con Francesco Ettorre, presidente della FIV, con il Generale Gianni Gola e il Generale Raffaele Romano delle Fiamme Gialle sostenitori da sempre dello sport Paralimpico. Infine i mondiali giovanili di Vela a Sanya, in Cina, con il commento tecnico Alessandra Sensini direttore tecnico del settore giovanile e vice presidente del Coni.