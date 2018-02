'Segreti pilota', invitato Bruno Peres

ROMA, 9 FEB - "Vieni da noi, ti spieghiamo i segreti del pilota". L'invito al calciatore brasiliano Bruno Peres, esterno della Romna protagonista d'incidenti notturni al volante di Porsche e Lamborghini, arriva dall'ex campione di F2 Bruno Francisci, Alex Frassineti, campione italiano di Gt Lamborghini, e Matteo Babalus, campione del mondo Ferrari Challenge. I tre parteciperanno domani a Roma, al convegno che si chiama proprio 'I segreti del pilota', giornata di formazione-informazione per piloti, preparatori atletici, team manager e appassionati. "Vorremmo che Peres venisse, visto che non l'hanno convocato per Roma-Benevento - spiega Frassineti - per insegnargli come si guida una Lamborghini. Se accettasse l'invito sarebbe ospite graditissimo". Durante il convegno si alterneranno gli esperti del Centro di Preparazione Fisica Piloti (Alfredo Stecchi e Lorenzo Boco), il motociclista Michel Fabrizio, Babalus, Frassineti e Francisci. C'è poi grande interesse per l'intervento di Genesio Bevilacqua (Team Manager di Althea).