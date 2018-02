Gattuso, non sono solo cuore e grinta

CARNAGO (VARESE), 9 FEB - Di fronte all'auspicio di Massimiliano Mirabelli sulla sua permanenza al Milan per altri 10 anni, Rino Gattuso reagiste con un sorriso, pur rivendicando di non sentirsi un allenatore "tutto cuore e grinta". "Non è un segno buono", ha scherzato l'allenatore rossonero, subentrato a fine novembre a Vincenzo Montella. "Spero di continuare a fare quello che ho cominciato. Il bello del calcio è che perdi una o due partite e torni quello che eri prima. Per vent'anni da calciatore ne ho sentite di ogni colore - ha notato alla vigilia della trasferta con la Spal -. Dicevano che avevo due ferri da stiro ai piedi, che sapevo solo correre e non dovevo giocare al Milan. Io ho vinto un campionato passando dalla Serie C alla B con 1,5 milioni di budget contro squadre da 6 milioni. Poi, se il luogo comune in tutta Italia, è che Gattuso è solo cuore e grinta, non ci posso far nulla. Io posso solo dimostrare le mie qualità con il lavoro".