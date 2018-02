Cetilar Villorba corre 24 Ore di Le Mans

ROMA, 9 FEB - Cetilar Villorba Corse sarà al via della 24 Ore di Le Mans anche nel 2018. La scuderia veneta è stata inserita dagli organizzatori dell'ACO Le Mans tra i team ammessi alla leggendaria corsa francese, la cui 86esima edizione si disputa il 16-17 giugno, valida come seconda prova del Campionato del Mondo Endurance. Intensa l'emozione provata dalla squadra alla notizia, che ha seguito via web l'annuncio della entrylist di uno degli eventi sportivi più attesi al mondo. Dopo l'esaltante esordio nell'edizione 2017, quando il team diretto da Raimondo Amadio colse uno straordinario nono posto assoluto, settimo di classe LMP2, prosegue dunque con successo il progetto "Italian Spirit of Le Mans", che vede ancora il pilota pisano Roberto Lacorte nelle vesti di primo promotore. Cetilar Villorba Corse sarà ancora una volta l'unico team italiano presente a Le Mans nelle categorie riservate ai prototipi, al via con la Dallara P217 numero 47 di classe LMP2, colorata con una nuova livrea