Higuain, passo grande verso lo scudetto

ROMA, 9 FEB - "Qui non è mai facile vincere. Non abbiamo fatto una gara strabiliante ma queste partite sono così. E' un passo grande verso lo scudetto. Il gol di Bernardeschi? Me lo aspettavo e sono molto felice per lui". Lo ha detto l'attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, dopo la vittoria a Firenze. Soddisfatto il tecnico Massimiliano Allegri: "Dobbiamo fare i complementi ai ragazzi e alla Fiorentina che ci ha messo grande pressione, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo rischiato. Poi la ripresa è stata diversa e abbiamo fatto qualcosa in più. Le partite non sono tutte uguali, non possiamo sempre giocare al 100%. Abbiamo fatto bene in fase difensiva. Sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà ma voglio fare i complimenti ai ragazzi perché qualche numero positivo lo stiamo facendo: 62 punti e un gol subito nelle ultime 16 partite. Dobbiamo continuare così".