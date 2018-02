N.1 taekwondo Nord,"siamo tutti coreani"

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 10 FEB - "Siamo tutti coreani, guardate le nostre facce, vi sembrano diverse?". Lo dice con orgoglio e soddisfazione il presidente della federazione nordcoreana di taekwondo, Ri Yong Song, durante un evento a Casa Italia per i Giochi di PyeongChang. "Il mondo intero - ha aggiunto - ieri ha visto le due Coree assieme. Taekwondo significa pace e armonia, l'Olimpiade è evento di pace, è emozionante per noi che si svolga in Corea".