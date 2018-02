Technogym fornitore ufficiale Giochi

ROMA, 10 FEB - Technogym, azienda italiana leader mondiale nel wellness e nello sport, è fornitore ufficiale per i centri di preparazione atletica dei Giochi olimpici di PyeongChang 2018. Per Technogym i Giochi sudcoreani 2018 rappresentano la settima esperienza olimpica dopo Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. A PyeongChang e Gangneung, Technogym ha attrezzato 13 centri di preparazione in cui gli atleti si stanno allenando in preparazione delle loro gare. Il principale centro di allenamento, situato nel villaggio olimpico di PyeongChang, è aperto a tutti gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi ed è dotato di una vasta gamma di prodotti per rispondere alle esigenze di preparazione atletica di ogni disciplina sportiva. Spicca il nuovo skillrun, il nuovo tapis roulant pensato per le esigenze di performance training degli atleti, che Technogym ha lanciato sul mercato proprio in questi giorni, già apprezzato da molti sciatori fra cui il campione austriaco Marcel Hirscher