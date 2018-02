Nba: Clippers vincenti, bene Gallinari

ROMA, 10 FEB - Grazie anche ai 16 punti di Danilo Gallinari i Los Angeles Clippers passano per 108-95 in casa dei Detroit Pistons in una delle partite della notte Nba Kyle Korver (30 punti) trascina i Cleveland Cavaliers al successo esterno per 123-107 sugli Atlanta Hawks che non hanno schierato Marco Belinelli. Scivolone casalingo per i Boston Celtics - che perdono la testa della Eastern Conference a vantaggio dei Toronto Raptors - contro gli Indiana Pacers che si impongono 97-91. Per gli ospiti sugli scudi Victor Oladipo, autore di ben 35 punti. Comodo successo interno (130-104) per gli Houston Rockets sui Denver Nuggets, mentre i Philadelphia 76ers regolano 100-82 i New Orleans Pelicans, I Chicago Bulls vincono 114-113 sui Minnesota Timberwolves, ai quali non bastano i 38 punti di Jimmy Butler. I Miami Heat battono 91-85 i Milwaukee Bucks e gli Utah Jazz 106-94 i Charlotte Hornets. Un super Damian Lillard (50 punti) guida i Portland Trail Blazers alla vittoria per 118-100 in casa dei Sacramento Kings.