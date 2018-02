Giochi: short track,Fontana subito bene

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 10 FEB - Esordio da leader per Arianna Fontana nella prima gara che l'ha vista impegnata ai Giochi di PyeongChang. La portabandiera azzurra ha chiuso al primo posto la sua batteria dei 500 metri dello short track in 43"214 davanti all'ungherese Andrea Keszler (43"274) e si qualifica per le fasi finali in programma martedì. Vince anche Martina Valcepina che, in 43"698, chiude la batteria numero sei davanti alla cinese Yutong Han (43"719). Nei 1500 maschili si ferma alle qualificazioni il cammino di Yuri Confortola e Tommaso Dotti. Il primo è caduto e penalizzato, il secondo ha chiuso con il quinto tempo (poi risalito in quarta posizione per la squalifica dell'israeliano Vladislav Bykanov).