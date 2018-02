Giampaolo, Verona? Non si vince a parole

GENOVA, 10 FEB - Comincia un ciclo di gare importanti per la Sampdoria: domani appuntamento al Ferraris col Verona alle 15 e poi in tre settimane altrettanti scontri diretti con Milan, Udinese e Atalanta Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato, invita tutti a mantenere alta la concentrazione e pensare a una gara per volta: "Bisogna vivere il presente: punto e basta. Il presente è la partita di domani, senza stilare nessun tipo di tabella. Un bel futuro poi dipende da quello che riusciamo a fare oggi. Intanto - ha detto Giampaolo - dobbiamo pensare a battere il Verona: non con le parole ma sul campo e non sarà sicuramente facile". Giampaolo punta anche sulla spinta del pubblico nella sfida con i veneti: "E' importante perché il pronostico è a nostro favore e devi avere personalità, forza e convinzione per farlo rispettare. Un cosa deve essere chiara: non la vinciamo a chiacchiere la partita, bisogna vincerla sul campo perché le difficoltà nascono lì: quindi ci vuole massima attenzione".