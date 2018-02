Giochi: rimpianto Vittozzi, 'ci riprovo'

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 10 FEB - "Ci ho provato, è stata dura. Ho finito a 14 secondi dal podio. Peccato per l'ultimo errore al poligono. Ma ci riproverò nei prossimi giorni, per la gara a inseguimento sono messa bene". Lisa Vittozzi è soddisfatta per il sesto posto nella 7,5 chilometri sprint che ha aperto il programma del biathlon femminile ai Giochi Olimpici di PyeongChang. "La maggiore difficoltà - ha aggiunto - è stata gestire il vento. La pista era lenta. Inoltre occorre fortuna al poligono per evitare le folate. Sapevo che quell'errore mi sarebbe costato tanto ma il biathlon è così".