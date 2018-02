Spalletti, Icardi? Rischioso schierarlo

MILANO, 10 FEB - Schierare Icardi domani contro il Bologna sarebbe stato troppo rischioso: lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita domani pomeriggio al Meazza. Spalletti fa il punto riguardo al momento della squadra in conferenza stampa ad Appiano Gentile: "Purtroppo, la squadra, quando non si vince, dal punto di vista morale non torna nello spogliatoio con grande felicità ma c'è un grande sforzo per andare alla ricerca di questi tre punti. Calo di gennaio? A volte mi è successo altre volte no, probabilmente questa volta è stato così. Ho parecchi leader, il leader non è per forza quello che parla, i comportamenti fanno spesso la differenza".