Giochi:short track,Italia Team in finale

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 10 FEB - Finale olimpica conquistata per la staffetta 3000 dello short track femminile. Le azzurre Arianna Fontana, Martina Valcepina, Lucia Peretti e Cecilia Maffei si sono qualificate con il record italiano di 4'05"918, che vale il secondo posto in batteria dietro la Cina, che ha invece stabilito il record olimpico in 4'05"315. Nella gara che assegna le medaglie, in programma il 20 febbraio, Fontana e compagne troveranno sul ghiaccio anche le padrone di casa della Corea e il Canada.