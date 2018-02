Giochi: slittino,K.Fischnaller ora 6/o

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 10 FEB - LO slittino senza Armin Zoeggeler non vola. Dopo le prime due manche ai Giochi invernali di PyeongChang, il primo degli azzurri è Kevin Fischnaller, sesto in 1'35"646, a +0.345 dal campione tedesco Felix Loch, leader davanti all'austriaco David Gleirscher e all'atleta olimpico della Russia, Roman Repilov. Undicesimo Dominik Fischnaller in 1'35"897, 14/o Emanuel Rieder in 1'36"087.